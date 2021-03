Spopola la truffa del pacco trattenuto: occhio all'SMS ed al link!

In queste ore sta spopolando in Italia la così detta "truffa del pacco trattenuto". Sono tantissimi gli utenti che hanno ricevuto l'SMS che vi mostriamo nello screenshot in calce, in cui si parla di un presunto pacco trattenuto in un centro di distribuzione.

“Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzione qui” si legge nel messaggio, condito da un link che rimanda ad un sito web che agli occhi degli utenti meno esperti potrebbe sembrare molto credibile in quanto estremamente simile a quello dei corrieri.

La pagina web chiede l'inserimento dei dati e l'invio di una piccola somma di denaro per sbloccare il fantomatico pacco (che ovviamente non esiste) dal centro di distribuzione. Si parla di pochi Euro, che però potrebbero aggiungersi a quelli richiesti per il tracciamento della spedizione.

I malviventi che sono dietro questa campagna stanno accumulando migliaia di Euro, dal momento che sono tantissimi gli utenti che l'hanno ricevuto.

Ovviamente, come avvenuto in altre circostanze, il nostro consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio e di non cliccare sul link, in quanto si tratta della più classica delle truffe.

Di recente anche Whatsapp è stata oggetto di una campagna di truffe, con protagonista dei fantomatici messaggi Adidas ed Amazon.