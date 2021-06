Spopola Voilà, l'app che trasforma i selfie in personaggi Disney, ma occhio alla privacy

L'applicazione dell'estate potrebbe essere "Voilà AI Artist Cartoon Photo", anche conosciuta solo come "Voilà". Si tratta di un'app per iOS ed Android che ha fatto registrare record su record di download, ed è già diventata virale sui social in quanto trasforma i selfie in personaggi Disney.

Il client, sviluppato da Wemagine AI, è rapidamente schizzato ai primi post sul Google Play Store di Android e su App Store di iOS. Secondo molti potrebbe trattarsi della nuova FaceApp (qui abbiamo discusso dei problemi di privacy di FaceApp qualche anno fa), ed infatti non è un caso che il riscontro almeno nelle prime settimane sia stato lo stesso.

Anche il funzionamento è simile: Voilà infatti si basa su un sistema d'intelligenza artificiale per effettuare la trasformazione del proprio volto in un personaggio Pixar. Tuttavia, anche in questo caso non mancano i problemi e le perplessità sulla privacy, dal momento che anche Voilà chiede agli utenti di caricare il selfie o ritratto su un server per fare in modo che l'algoritmo possa rilevarlo e quindi effettuare il rendering.

La società di sicurezza Kaspersky ha effettuato un'analisi dei termini e condizioni d'utilizzo ed ha portato a conoscenza degli utenti che è presente una clausola in cui si legge che le foto utilizzate nell'applicazione diventano di proprietà dell'azienda che dal suo canto potrebbe utilizzarle anche epr altri scopi.