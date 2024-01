Questo sport è capace di far perdere 10 chili in un solo allenamento

Nel sumo, sport nazionale del Giappone, i lottatori seguono una dieta e un regime di allenamento estremi per mantenere la loro imponente stazza. Un lottatore di sumo può perdere fino a 10-15 chili di sudore in una sola mattinata di allenamento che inizia spesso alle 5 del mattino, con esercizi intensi tra calisthenics e sessioni di combattimento.

Questi allenamenti sono così estenuanti (anche) perché vengono affrontati a stomaco vuoto (ecco il momento migliore per allenarsi, secondo la scienza).

Il piatto principale nella dieta di questo sportivo è il chanko-nabe, uno stufato ricco e nutriente che non ha una ricetta fissa, ma è composto da una grande quantità di cibo con il massimo apporto nutrizionale possibile. Tipicamente, il chanko-nabe contiene un brodo di dashi o pollo con l'aggiunta di sake o mirin per il sapore, oltre a grandi quantità di proteine come carne, pollo, pesce e tofu, insieme a verdure come cavolo, bok choy e daikon.

Tuttavia, ciò che contribuisce maggiormente all'aumento di peso sono i piatti di accompagnamento con grandi ciotole di riso, spesso consumati con sake o molta birra.

Nonostante l'alto apporto calorico, i lottatori di sumo prestano attenzione a evitare cibi spazzatura e zuccheri, concentrando la loro dieta su alimenti nutrienti e salutari. Questo regime alimentare, combinato con un allenamento fisico intenso, mantiene i combattente in sorprendente buona salute.

Le scansioni CT mostrano i soggetti raramente hanno grasso viscerale significativo; il loro grasso si trova principalmente sotto la pelle, proteggendo gli organi da impatti a volte brutali. Dopo il ritiro, tuttavia, i corpi dei lottatori di sumo iniziano a risentire degli effetti di anni di estremo stress fisico, con problemi di salute che includono ictus, diabete, problemi cardiaci, ossei e articolari.

La loro aspettativa di vita è di circa 60-65 anni, circa 20 anni in meno rispetto alla media maschile giapponese. A tal proposito, se ti alleni devi sapere questa cosa sull'acido lattico.