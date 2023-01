Gli sport invernali stanno mandando in tilt il rilevamento incidenti di iPhone e Watch

Il sistema di rilevamento incidenti di iPhone ed Apple Watch sta andando in tilt con gli sport invernali. In questi giorni molti utenti sono in montagna per sciare, dando vita a quella che viene definita una “tempesta perfetta per i falsi allarmi”.

Secondo quanto riferito da 9to5Mac, la Minnesota Public Radio avrebbe riferito che i falsi allarmi inviati dai dispositivi di Apple sarebbero diventati un problema piuttosto importante per i soccorritori, che starebbero facendo i conti con richieste d’intervento non veritiere.

Ad essere maggiormente interessati sono coloro che si dedicano a sport come sci, snowboard e motoslitta, che generano una serie unica di segnali che vengono interpretati dai device come possibili incidenti. A ciò si aggiunge il fatto che l’abbigliamento invernale rende difficile per gli utenti capire se l’orologio o il telefono sta vibrando o sta emettendo un avviso.

Insomma, si tratta di un problema non di poco conto che è difficile da risolvere anche dalla stessa Apple, dal momento che richiederebbe una riprogettazione quasi completa del sistema.

Il rilevamento incidenti di iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 utilizza i dati dei sensori dei dispositivi per rilevare quando l’utente è coinvolto in un incidente automobilistico: qualora l’algoritmo dovesse ricevere segnali di questo tipo, invia in automatico la richiesta ai soccorritori tramite una notifica che può essere annullata entro 20 secondi, altrimenti procederà con la telefonata al 911.

Il rilevamento incidenti di iPhone si è dimostrato preciso, ma il rovescio della medaglia è rappresentato da notizie tipo questa.