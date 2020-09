In quale sport olimpico il punteggio non è decretato dai giudici?

Molti sport olimpici si basano su una giuria che dà un punteggio alle performance degli atleti: basti pensare ad esempio ai tuffi, al pattinaggio o alla ginnastica ritmica. Ci sono ovviamente dei criteri da rispettare, ma inevitabilmente le decisioni sono spesso accompagnate dalle polemiche. Non è così nel biathlon.

In questo sport, tipico delle Olimpiadi invernali, si vince infatti in base al tempo.

La disciplina consiste in due specialità: tiro a segno con la carabina e sci di fondo. Gli atleti in gara devono compiere il più velocemente possibile un percorso sugli sci, fermandosi di tanto in tanto su delle postazioni di tiro, da cui devono centrare di volta in volta cinque bersagli.

Il risultato viene determinato dal tempo impiegato negli spostamenti, a cui bisogna aggiungere le penalità accumulate per ogni errore al tiro.

Le gare di biathlon sono sia individuali che di squadra. Tra le nazioni che vantano il maggior numero di praticanti sono la Russia, il Nordamerica e i Paesi scandinavi. Negli ultimi anni, anche grazie ai buoni risultati ottenuti da alcuni atleti in ambito internazionale, il biathlon si sta vivendo un periodo di grande popolarità anche in Germania.

In Italia questo sport è praticato soprattutto in regioni come la Valle d'Aosta e il Tentino-Alto Adige.