Qualcuno ha spostato un miliardo di dollari in Bitcoin in un colpo solo

Il mondo degli analisti delle criptovalute è in fibrillazione: un singolo individuo, ovviamente rigorosamente anonimo, ha spostato un miliardo di dollari in Bitcoin con una sola operazione. Non era mai successo nulla del genere.

La transazione record ha anche dato un leggero boost al prezzo di scambio della valuta, come succede sempre in questi casi. Si parla di balena: quando qualcuno sposta attraverso la blockchain una cifra folle.



In totale sono stati mossi 94.504 bitcoin: 1.018.147.922 dollari

Il primo giallo è che i fondi non sono stati trasferiti da uno dei wallet dei principali exchange. Il 56% della cifra arriva da un wallet che sembra essere di un privato, mentre altri tre indirizzi hanno messo il resto. Il portafoglio che ha messo in moto l'operazione-balena ha compiuto in totale solo 7 operazioni, ed è stato inaugurato solamente lo scorso 5 settembre. La balena ha portato i bitcoin da 10.569 dollari a 1.790. Così, in pochi minuti.

Gli indiziati: si vocifera che l'operazione potrebbe avere lo zampino di Bakkt, una nuova piattaforma per gli investitori istituzionali. Ma la transazione non è stata autorizzata da nessuna banca o Governo.

Per ridurre i tempi d'attesa, sono stati pagati solamente 700$ di fees. Davvero nulla per muovere così tanti soldi in un unico colpo. Nelle ultime settimane sono state osservate anche altre balene, tutte di qualche centinaio di milioni di dollari, ma lontane dal miliardo mosso pochi giorni fa.