Spot di Boston Dynamics si aggira per i parchi e avverte di stare a distanza

Vi ricordate il video in cui si vedevano dei robot "divertirsi" in un parco? Ebbene, in questo periodo complesso si tratterebbe di "assembramento" e quindi Boston Dynamics ha deciso di utilizzare i suoi robot in un altro modo rispetto a quanto era stato fatto dal MIT con i Mini Cheetah.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Syfi, il robot Spot è ora in grado di scorrazzare autonomamente per i parchi. In particolare, Boston Dynamics ha deciso di effettuare un test in quel di Bishan (Singapore). Tuttavia, vista l'emergenza COVID-19, i creatori del robot hanno voluto programmarlo affinché fosse utile alla comunità. Per questo motivo, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Spot va in giro ad avvisare tutti i presenti al parco: "Per la tua sicurezza e per quella di coloro che ti circondano, ti preghiamo di stare ad almeno un metro di distanza. Grazie".

Insomma, a Bishan un robot sta ricordando alle persone di mantenere il distanziamento sociale. Inutile dire che in molti sono rimasti sorpresi dalla comparsa di Spot, tanto che nel video diffuso da Boston Dynamics si vedono delle persone incredule e altre che fotografano il robot.

Rimanendo in casa Boston Dynamics, vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato che il robot Spot sta dando aiuto in campo medico.