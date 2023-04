Spot di Boston Dynamics impiegato a New York nel crollo di un parcheggio

Il cane robot Spot è stato "assunto" come poliziotto a New York di recente, come supporto nelle operazioni di ordine pubblico, un grande ritorno dopo i malumori di due anni prima che ne avevano determinato il licenziamento.

A una manciata di giorni dal suo grande ritorno per le strade di New York, il robot si è già trovato a dover affrontare una vera emergenza, relativa al crollo di un parcheggio sotterraneo di Manhattan, avvenuto proprio nella notte del 19 aprile 2023.

Secondo le prime ricostruzioni il bilancio sarebbe di un morto e quattro feriti, ma le operazioni di ricerca e salvataggio vanno avanti senza sosta anche con l'aiuto del piccolo automa a quattro zampe, lanciato sul campo dal FDNY (Fire Department di New York), immortalato in video durante i soccorsi e rilanciato dal New York Post.

Spot è stato utilizzato al posto dei vigili del fuoco per ispezionare la struttura dopo che la sua integrità è stata compromessa (si tratta di un edificio di quasi un secolo, situato al 57 di Ann Street).

Il sindaco Eric Adams ha spiegato che "Grazie a Dio possiamo contare su un cane robot che è in grado di entrare nell'edificio", un impiego ideale, quindi, per evitare di mettere in situazioni di pericolo degli esseri umani; tuttavia, secondo il racconto di alcuni testimoni, il robot quadrupede non avrebbe brillato per equilibrio, cadendo sul fianco mentre cercava di camminare sui detriti.