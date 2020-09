Spot di Boston Dynamics in prima linea contro il Coronavirus: eccolo in azione in un video

Lo scorso aprile abbiamo parlato di come alcuni medici stanno utilizzando Spot di Boston Dynamics durante la pandemia di Coronavirus. Quest'oggi è arrivato un filmato in cui i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e del Brigham and Women's Hospital di Boston mostrano come il quadrupede si stia rivelando utile durante la pandemia.

Come si può vedere nel video presente in apertura, Spot si avvicina ai pazienti e, grazie a quattro telecamere (una ad infrarossi e tre monocromatiche) è in grado di misurare la temperatura corporea e la frequenza respiratoria.

Le tre telecamere, che sono in grado di filtrare diverse lunghezze d'onda della luce, sono monocromatiche e possono rilevare i lievi cambiamenti di colore che si verificano nel momento in cui l'emoglobina del sangue si lega all'ossigeno e scorre attraverso i vasi sanguigni. In questo modo i medici sono in grado di ottenere informazioni sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell'ossigeno, due parametri vitali che possono rivelarsi particolarmente utili nei pazienti affetti da Covid-19.

Hen Huang, uno degli autori principali dello studio, ha spiegato che "non abbiamo sviluppato nessuna nuova tecnologia per eseguire le misurazioni. Ne abbiamo semplicemente integrate diverse e le abbiamo calibrate in modo specifico per il Coronavirus, allo scopo di ottenere ed analizzare in contemporanea diversi segni vitali".

Spot attualmente è utilizzato per il triage dei nuovi pazienti, ed è in prima linea. L'obiettivo a lungo termine è di usarli anche nei reparti per monitorare i malati.