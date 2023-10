Spot di Boston Dynamics ora parla grazie a ChatGPT, e fa la guida turistica

Dopo che Spot di Boston Dynamics è diventato un poliziotto, il quadrupede si è trasformato in una guida turistica grazie a ChatGPT, che gli ha “dato la parola”.

Come si può leggere nel post publicato sul blog di Boston Dynamics, e vedere nel video presente in apertura, per l’occasione gli ingegneri hanno conferito al robot un nuovo aspetto, con tanto di cilindro che gli conferisce un’aria più “intellettuale” ed “amichevole” rispetto a quella tradizionale.

Nel filmato, che è diviso in capitoli per consentire una più facile visione, si vede Spot alle prese con una visita guidata: l’aspetto più interessante è dato dal fatto che grazie a ChatGPT è in grado di parlare, ed infatti ha presentato le varie zone della sede di Boston Dynamics. Non è da escludere che lo stesso cilindro faccia anche da altoparlante, oppure che contenga uno dei microfoni integrati dagli ingegneri sul corpo del quadrupede.

Nel lungo post si legge che per effettuare la trascrizione vocale delle risposte generate da ChatGPT, i programmatori si sono serviti di Whisper, ma chiaramente quella che si vede nella clip è solo una dimostrazione che però ci dà un assaggio di quello che potrebbe essere l futuro dei robot made in Boston Dynamics.