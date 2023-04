Spot di Boston Dynamics diventa un poliziotto: è stato 'assunto' a New York!

Mentre Atlas di Boston Dynamics lavora in cantiere, un altro robot della compagnia americana di robotica sembra essersi trovato una professione: stiamo parlando di Spot, che ora gira per le strade di New York a supporto delle operazioni di ordine pubblico del New York Police Department.

In realtà, Boston era stato "assunto" dalla polizia di New York già nel 2021, ma le fortissime critiche dei politici e dei residenti della città avevano portato il NYPD a "mettere in pausa" l'utilizzo sperimentale del robot quadrupede sulle strade della Grande Mela. Pare che ora, dopo un paio d'anni, il Dipartimento di Polizia newyorkese si senta sufficientemente sicuro da riprendere l'impiego dell'automa nelle sue operazioni.

La notizia arriva dal New York Times, che ha spiegato che Spot verrà utilizzato nelle "situazioni a rischio", ovvero nei contesti in cui l'impiego di operatori umani potrebbe essere troppo pericoloso. In realtà, il numero di robot acquistati dal NYPD sembra essere piuttosto basso, poiché il Dipartimento avrebbe comprato solo due esemplari di Spot per un totale di 750.000 Dollari.

"Credo che la tecnologia sia pronta. Non possiamo continuare ad averne paura. Alcune persone hanno fatto la voce grossa in passato e si sono opposte, perciò abbiamo fatto un passo indietro. Non è così che operiamo di solito, non è così che faremo questa volta. Guardiamo a ciò che rappresenta il meglio per questa città", ha dichiarato Eric Leroy Adams, sindaco di New York, durante una conferenza stampa.

Nel 2021, il Dipartimento di Polizia di New York ha usato Spot per introdursi in un edificio e identificare un sospetto armato in una situazione a rischio per i poliziotti umani. il robot, poi, è stato usato per infiltrarsi in una casa al fine di sventare una rapina. Proprio le capacità di movimento dell'automa di Boston Dynamics hanno sollevato numerose critiche nella comunità locale, preoccupata soprattutto per la privacy dei cittadini.