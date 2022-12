Spot di Boston Dynamics alle prese con le decorazioni natalizie nell'ultimo video

Boston Dynamics ha pubblicato un video natalizio in cui si vede il suo popolare cane robot Spot alle prese con le decorazioni di Natale. Come si può vedere nella clip, disponibile dopo il salto, tre Spot uniscono le forze per addobbare un Albero di Natale.

Il filmato inizia con un singolo Spot che entra nella stanza ed osserva incuriosito l’albero, quasi terminato: a mancare però è il puntale, che lo stesso robot ha sulla schiena. Tuttavia, Spot non è abbastanza alto da raggiungere la punta dell’albero e per questo motivo chiama a raccolta due “colleghi” che gli fanno da scalino e gli consentono di arrampicarsi e raggiungere il punto più alto.

La clip si chiude con gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ed…una sorpresa tutta da ridere. Non vogliamo spoilerarvi nulla, ed ovviamente ci aggreghiamo al messaggio di Boston Dynamics ed auguriamo a voi ed ai vostri cari un sereno Natale ed un felice 2023.

Lo scorso anno, Spot di Boston Dynamics era diventato Solid Snake nel filmato natalizio. Qualche settimana fa, la stessa Boston Dynamics si è impegnata a non costruire robot da guerra dopo che l’esercito russo ha armato un robot simile a Spot per utilizzarlo in scenari di guerra futuri.