Spot di Boston Dynamics è pronto ad arrivare nei negozi, ecco il video di lancio

Spot, il robot a quattro zampe di Boston Dynamics, è ormai pronto ad arrivare sul mercato. La società americana sul proprio account ufficiale YouTube ha pubblicato il video di lancio, in cui viene mostrato all'opera in varie situazioni ed ambienti.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, Spot è un robot molto agile in grado di salire le scale ed attraversare anche terreni accidentati, con una facilità che il produttore definisce "senza precedenti". Le dimensioni ridotte inoltre lo rendono facile da usare anche in ambienti chiusi.

Con una singola ricarica la batteria intercambiabile garantisce un'autonomia di 90 minuti. Spot si muove ad una velocità di 1,6 m/sec, e grazie alla telecamera con angolo di visione di 360 gradi, può evitare gli ostacoli e persone sugli ambienti di lavoro.

La società americana sottolinea anche la natura modulare e personalizzabile del robot, attraverso le API messe a disposizione degli sviluppatori di terze parti che facilitano lo sviluppo di applicazioni. Essendo progettato soprattutto per gli ambienti di lavoro, Spot è resistente alla polvere ed umidità, mentre la scocca lo protegge da eventuali urti e cadute.

Negli scorsi mesi Boston Dynamics ha mostrato anche il robot alle prese con l'ispezione di due cantieri. Sul prezzo di lancio non sono arrivate informazioni.