Spot di Boston Dynamics sa ballare come Mick Jagger: eccolo nel video di Start Me Up

Solo qualche anno fa, i Maroon Five cantavano "Moves Like Jagger" insieme a Christina Aguilera, per celebrare la leggenda vivente dei Rolling Stones. Ebbene, Spot di Boston Dynamics sembra aver preso alla lettera Adam Levine e nel nuovo video lo vediamo alle prese con uno dei più grandi successi dei Rolling Stones.

Come si può vedere nella clip presente in apertura, per l'occasione battezzato "Spot Me Up", il robot della società americana si cimenta con una riproposizione del video musicale di "Start Me Up", in cui un giovane Mick Jagger si muove sul palco con quella frizzantezza che non ha perso nemmeno ora, a svariati anni di distanza. Era il 1981, ma la leggenda degli Stones non è ancora finita e Spot è pronto a ripercorrere le orme dello storico frontman.

Il filmato rappresenta una dimostrazione davvero notevole della mobilità acquisita da Spot, che rispetto ai video (anche goffi) iniziali ha davvero fatto passi da gigante, in tutti i sensi.

Proprio di recente, è emersa la notizia che Spot di Boston Dynamics aiuterà a mettere in sicurezza una fabbrica, rilevando i rischi.

Come dicevamo poco sopra, però, i progetti non sono completamente infallibili e di recente Boston Dynamics ha mostrato le cadute dei robot in un filmato per certi versi anche divertente.