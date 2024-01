Questo è il primo spot pubblicitario di Vision Pro, ed ha un significato nascosto

Subito dopo l’annuncio della data di disponibilità del nuovo Apple Vision Pro, il colosso di Cupertino ha pubblicato il primo spot pubblicitario del visore-computer spaziale. La pubblicità ha il titolo “Get Ready” e sicuramente sarà familiare ai fan di vecchia data di Apple.

Come si può vedere, nello spot sono presenti una serie di clip tratte da film e programmi TV in cui i vari personaggi si mettono in posa per indossare occhiali, caschi e maschere. Ci sono alcuni spezzoni di Ant-Man, ma anche altri di Up.

I più attenti hanno notato che la struttura della pubblicità richiama il primo spot dell’iPhone 2G, all’epoca battezzato semplicemente “Hello”, dove erano presenti una serie di clip tratte da film e programmi televisivi di persone che rispondevano al telefono.

Il significato più profondo, al di la del citazionismo, è quanto mai profondo: Apple punta molto su questo Vision Pro, ed evidentemente è fermamente convinta che sia destinato a cambiare il mondo allo stesso modo in cui l’ha fatto l’iPhone 2G svariati anni fa. Sarà davvero così? Fatecelo sapere come sempre tramite la sezione commenti.

Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, Apple ha diffuso nuove informazioni sulla durata della batteria di Vision Pro. Ricordiamo che inizialmente il visore non arriverà in Italia.