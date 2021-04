Spot, il robot di BD diventa un distributore di birra: esce da sotto

Se state cercando qualche contenuto divertente da guardare in questo weekend, in modo da rilassarvi un po' e non pensare alla classica routine, potremmo avere un video che fa per voi. Infatti, qualcuno ha "trasformato" Spot, il noto robot di Boston Dynamics, in un distributore di birra.

La "trovata" dello youtuber Michael Reeves, che dispone di un canale da oltre 6 milioni di iscritti, è di quelle esilaranti. Infatti, visto che il succitato robot assomiglia per certi versi a un cane, l'autore del "progetto" ha pensato che anche Spot avesse bisogno di fare i propri comodi. Per questo motivo, la birra fuoriesce da sotto.

Tra l'altro, nel video si cerca di far "fare centro" a Spot all'interno di un bicchiere rosso. I risultati sono altalenanti, ma con un po' di "addestramento" probabilmente il robot imparerà a fare meglio anche questo. Quel che è certo è che nel video il robot risulta sicuramente meno "minaccioso" rispetto a quando viene utilizzato dai militari francesi per ben altri scopi.

In ogni caso, ricordiamo che Spot è attualmente in vendita per le aziende statunitensi a un prezzo pari a 74.500 dollari. Quest'ultimo è relativo alla versione Explorer, ma ne esiste anche una Enterprise (il costo in questo caso non è indicato). Per tutti i dettagli sul robot di Boston Dynamics, potete fare riferimento all'apposito sito Web ufficiale.