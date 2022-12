Spotify abbandona esperienze Live Audio: cancellati diversi show su Spotify Live

Nel giugno 2021 Spotify ha lanciato Greenroom, app oggi nota come Spotify Live focalizzata sulle dirette audio e concepita come rivale di Clubhouse. Tale trend è tuttavia finito e, con il calo della popolarità di tale tipologia di contenuti, è arrivato il momento dell’addio per alcuni show audio in diretta firmati Spotify.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, la società svedese ha deciso di terminare la produzione di alcuni spettacoli come Doughboys: Snack Pack, Deux Me After Dark, The Movie Buff e A Gay in the Life, già giunti all’ultima stagione o annunciati in precedenza come “presto in onda”. Un portavoce di Spotify ha confermato questa notizia e ribadito che i creator ideatori di tali show verranno comunque pagati come da contratto nonostante la decisione di cancellare definitivamente i loro spettacoli.

Attenzione, però, poiché questa presa di posizione non corrisponde a un abbandono completo del formato: la programmazione di dirette solo-audio continuerà a essere ricca di trasmissioni, come The Fantasy Footballers e The Ringer MMA Show, e che la mossa di Spotify è soltanto un piccolo passo indietro dato dal calo di popolarità dei Clubhouse e servizi analoghi.

In questo modo, magari l’azienda di Daniel Ek si focalizzerà maggiormente su altri servizi offerti come gli Audiolibri lanciati a fine settembre.