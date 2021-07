Spotify aggiorna l'interfaccia dell'app: ci si avvicina ad Android 12!

Spotify continua ad avvicinarsi sempre di più al design tondeggiante di Android 12: dopo il cambio dello stile del widget visto ancora a fine giugno, i designer del colosso dello streaming musicale hanno riprogettato quasi completamente l’interfaccia utente del riproduttore musicale interno all’applicazione. Ecco come sarà!

Chiariamo subito che, come segnalato da Android Police, questa nuova versione del “mini player” è ancora in fase di test e il suo rilascio sembrerebbe essere ancora limitato a un numero ridotto di dispositivi scelti casualmente, come spesso avviene prima della distribuzione definitiva di qualsiasi feature. Di conseguenza, se non dovesse apparire sul vostro smartphone aggiornando Spotify non sarà il caso di preoccuparsi: prima o poi la potrete vedere anche voi.

Detto ciò, vediamo com’è questo nuovo music player: come potete vedere in calce all’articolo, il nuovo stile prevede la rimozione del fondo uniforme dalla navigazione a schede (Home, Cerca, La mia libreria), preferendo piuttosto un design sfumato-trasparente. Inoltre, il player stesso non sarà più un rettangolo che coprirà lo schermo da un lato all’altro, ma anzi diventerà “fluttuante” e più tondeggiante, cambiando oltretutto colore a seconda della copertina dell’album, a sua volta ridotta in dimensioni rispetto allo stile noto ai fedeli utenti di Spotify.

Si tratta di un nuovo stile che si adegua perfettamente al design “Material You” di Android 12, più moderno e personalizzato automaticamente a seconda dei gusti dell’utente. Sebbene si tratti ancora di un test e, dunque, la progettazione dell’interfaccia potrebbe cambiare ancora da un momento all’altro, si tratta di un cambiamento alquanto piacevole all’occhio.

Spotify nella giornata di ieri ha anche introdotto il nuovo feed Novità nell’applicazione.