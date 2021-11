Spotify: nuovo aggiornamento consente di bloccare altri utenti, ecco come

Sarà capitato a tanti utenti di trovarsi costretti a bloccare un contatto sui social network o sui servizi di messaggistica. Le motivazioni possono essere le più disparate, ma l’obiettivo è sempre quello: evitare qualcuno. Da oggi, ciò sarà possibile anche su Spotify grazie all’ultimo, silenzioso aggiornamento del servizio streaming.

I gestori della piattaforma hanno infatti deciso, dopo anni di richieste da parte della community tramite il forum ufficiale, di implementare un’opzione rapida per bloccare un profilo Spotify impedendogli l’accesso alle proprie playlist e al proprio feed. Finora, ciò era possibile soltanto contattando il supporto tecnico. Nel 2018 gli sviluppatori hanno riconosciuto le numerose richieste dell’utenza, seppur non inserendo la feature nella roadmap ufficiale. Nel 2019, invece, come ripreso da Engadget Spotify ha iniziato a consentire il blocco degli artisti tramite l’opzione “Non riprodurre questo artista”.

Da oggi, 10 novembre 2021, sarà invece possibile bloccare anche gli utenti da app Spotify: per farlo, da smartphone o PC, sarà sufficiente visitare il profilo dell’utente interessato, cliccare sul pulsante “…” e selezionare la voce “Blocca” o “Blocca Utente”. In questo modo, ora tale persone si troverà impossibilitata ad accedere alla pagina profilo personale, alle playlist pubbliche o alla attività di ascolto. Ovviamente, in caso di ripensamenti ci sarà l’opzione “Sblocca”.

L’implementazione su Spotify avverrà gradualmente nel corso di questa settimana e nei giorni successivi, se necessario. Seguendo il percorso detto sopra potete notare il suo rilascio o meno; dovrebbe trattarsi di una feature in arrivo lato server, ma consigliamo di tenere comunque sott’occhio eventuali aggiornamenti su Google Play Store.

A fine ottobre, invece, Spotify ha annunciato una partnership con Shopify.