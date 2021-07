Spotify aggiunge il nuovo feed 'Novità' all'app: a cosa serve e dove trovarlo

Dopo l’annuncio della collaborazione con Giphy, Spotify ha pubblicato un nuovo post nella sua Newsroom ufficiale per confermare il lancio globale di “What’s New” o “Novità”, una nuova sezione dell’applicazione per Android e iOS che permetterà di rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni degli artisti e content creator che seguiamo.

Come possiamo leggere direttamente dalla Newsroom, questo feed inedito sarà accessibile tramite la nuova icona a forma di campana collocata in alto a destra nella schermata iniziale dell'applicazione. Nel momento in cui verranno pubblicati nuovi contenuti dagli artisti di nostro interesse, allora apparirà un punto blu come per le notifiche di molte altre app social – vedi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e altri ancora.

Nello specifico, Spotify ha dichiarato quanto segue: “Oggi lanciamo un altro modo per scoprire nuova musica e podcast che ami con Novità, un feed che raccoglie tutte le nuove uscite degli artisti e dei programmi che segui su Spotify. Le Novità rendono più facile che mai restare a passo con tutte le canzoni e gli episodi più recenti dei creatori che segui. Inoltre, viene persino aggiornato in tempo reale, quindi sai che potrai ascoltare nuovi contenuti non appena vengono pubblicati”. L’unico accorgimento importante, dunque, è che è necessario premere il pulsante “Segui” nella pagina dell’artista o podcaster d’interesse per fare sì che la feature sia attiva a tutti gli effetti.

A proposito di podcast, si ritiene che il feed Novità sia proprio pensato con lo scopo di promuovere maggiormente questa sezione; non mancheranno comunque gli annunci e le notifiche relativi ai nuovi album rilasciati dai cantanti e gruppi che seguiamo. Infine, ricordiamo che per accedere alla feature basterà attendere il suo rilascio lato server; per essere completamente sicuri, è consigliato in ogni caso aggiornare l’app tramite App Store su iOS o Play Store su Android.

Altra novità introdotta da Spotify a luglio è lo swipe down nella schermata di una playlist, rimossa due anni fa e reinserita dopo un sondaggio della community.