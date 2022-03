Spotify allarga playlist Blend a 10 persone: cosa sono e come funzionano

Ne è passato molto di tempo dal lancio della funzionalità Blend su Spotify, pensata per confrontare i gusti musicali di più utenti e realizzare delle playlist condivise che rispecchino l’affinità tra due persone. Il limite è sempre stato fissato a due partecipanti...fino a oggi, con l’allargamento a un totale di massimo dieci persone.

Come segnalato da TechRadar, gli sviluppatori del servizio di streaming nato in Svezia hanno optato per l’ampliamento delle playlist condivise della tipologia Blend a un totale di undici persone contando anche il creatore originale.

Il funzionamento non cambierà: bisogna cercare “Blend” nella barra di ricerca all’interno dell’app Spotify, premere su “Invita” e selezionare gli utenti con cui condividere il mixtape. Una volta che questi accetteranno l’invito, il sistema genererà automaticamente la playlist condivisa sulla base dei gusti musicali dei singoli invitati, osservando poi quali canzoni sono state aggiunte da parte dei vostri contatti.

Come ben sappiamo, questo è lo stratagemma perfetto per consentire a un gruppo di amici di conoscere i rispettivi gusti, unendosi poi in un elenco di brani che possano piacere a tutti. Insomma, con questa lieve modifica a Blend verranno garantite ancora più interazioni riguardanti la musica. Nel caso delle famiglie, invece, magari sarà l’occasione per avvicinarsi ai gusti dei genitori, per i più giovani, e viceversa, conoscendosi meglio nonostante il gap generazionale.

Sempre a proposito di Spotify, giusto ieri abbiamo visto la inedita interfaccia stile TikTok per scoprire nuovi podcast.