Spotify: annullati tutti gli show televisivi in programma

Il nuovo boss della divisione video di Spotify avrebbe deciso di annullare tutti gli show televisivi in programma per il lancio su Spotify, sia quelli annunciati che quelli in sviluppo presso i propri studi.

La decisione sarebbe stata presa in quanto Courtney Holt, questo il nome del dirigente, vorrebbe un nuovo approccio da parte della compagnia nei confronti di questo settore che vedrà presto l’ingresso anche di Facebook ed Alphabet, oltre che Apple Music.

E’ la terza volta che la compagnia norvegese prende una decisione del genere, in altrettanti anni. Holt starebbe valutando la creazione di un nuovo formato unico, in grado di racchiudere sia video che podcast, almeno da quanto affermato da fonti interne.

Spotify non ha ottenuto molto successo nel campo dei video. Sotto la guida di Matt Baxter, l’azienda ha offerto video in licenza da Walt Disney Co., Viacom Inc. e Vice Media Inc., mentre l’ex dirigente di Viacom Tom Calderone, che ha lasciato l’azienda nel mese di agosto, ha commissionato più di una dozzina di video originali da produttori come Russell Simmons e Tim Robbins.

Gli spettacoli però non sono stati pubblicizzati a sufficienza, al punto che molti abbonati a Spotify non erano nemmeno a conoscenza della loro esistenza.

Con il riavvio della strategia, però, la musica dovrebbe cambiare. Holt infatti in passato ha lavorato con diverse etichette discografiche, società di media e specializzate nella produzione di video online.