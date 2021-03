Spotify annuncia l'arrivo di tre nuove feature per l'app: ecco di che si tratta

Tra le tante novità attese dagli utenti di Spotify c’è la presenza delle lyrics in qualsiasi brano disponibile sulla piattaforma, ma non è l’unica miglioria su cui gli sviluppatori stanno lavorando. Nella giornata di oggi 22 marzo 2021, infatti, Spotify ha annunciato nuove funzionalità per ottimizzare la ricerca dei brani.

Come spiegato in un post pubblicato nel blog ufficiale, Spotify ha deciso di introdurre tre specifici miglioramenti per la schermata principale dell’applicazione:

Viaggia indietro nel tempo : riscopri le gemme perdute nella cronologia degli ascolti con la nuova sezione "Riprodotti di recente", dove potrai possono tornare indietro nel tempo e sfogliare fino a tre mesi di cronologia degli ascolti. Gli utenti Premium e Free di tutto il mondo potranno trovare i singoli brani ed episodi riprodotti di recente oltre alle playlist, agli album e ai programmi da cui sono stati riprodotti;

Passa a podcast nuovi e incompleti : gli utenti Global Premium possono visualizzare episodi di podcast nuovi e pertinenti direttamente dall'hub Home. I nuovi episodi saranno contrassegnati da un punto blu e gli episodi che hai già iniziato visualizzeranno una barra di avanzamento che indica a che punto sei nell'episodio;

Scopri altra musica: gli utenti premium di tutto il mondo non perderanno una singola traccia degli artisti che amano. Ora vedrai una nuova superficie evidenziata nella parte superiore dell'hub Home dedicata ai consigli orientati alla scoperta che sono personalizzati, tempestivi e reattivi ai tuoi gusti.

“Sia che tu stia cercando di riprodurre alcuni dei tuoi preferiti, riprendere da dove avevi interrotto o scoprire qualcosa di nuovo, c'è qualcosa per tutti sull'hub Home”, hanno dichiarato nel post. Spotify non ha condiviso esattamente quando il nuovo design della schermata iniziale arriverà agli utenti, ma è probabile che tutti gli utenti a livello globale vedranno questi cambiamenti giungere tra questa settimana e la prossima.

Altro cambio di design invece è atteso per la libreria, la quale offrirà playlist, artisti e album in un unico feed nella pagina principale.