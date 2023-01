Spotify annuncia l'evento Stream On del 2023: in arrivo Spotify Hi-Fi?

Dopo l'abbandono delle esperienze live audio da parte di Spotify, la piattaforma ha registrato un 2022 privo di grandi novità tra le funzioni e i servizi offerti. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare nei prossimi mesi: il colosso dello streaming musicale, infatti, ha appena annunciato le date dell'evento Stream On, in arrivo a marzo.

Nello specifico, la conferenza annuale di Spotify si terrà l'8 marzo alle 19:00 italiane. La presentazione è generalmente pensata per un target di creators in campo musicale e podcast, ma al suo interno solitamente l'azienda presenta anche le sue novità "tecniche" in campo audio, per la felicità degli audiofili di tutto il pianeta.

Secondo Spotify, lo show "svelerà nuove possibilità per ancora più creatori di contenuti, più di quanti ce ne siano mai stati sulla nostra piattaforma". La compagnia, dunque, dovrebbe rivelare una serie di strumenti, di progetti e di iniziative volti ad aiutare i creator nella realizzazione di prodotti di qualità e nel farsi ascoltare da un pubblico quanto più numeroso possibile, creando delle vere e proprie community sul web. Inoltre, nella stessa cornice Spotify svelerà le sue esclusive 2023 in campo musicale e nel settore di podcast e audiolibri.

Le speranze lato tecnico, però, sono altre. In particolare, l'8 marzo 2023 potrebbe rappresentare la cornice per il rilancio di Spotify Hi-Fi, presentato ormai quasi due anni fa, nel 2021, durante il primo Stream On di sempre. Spotify Hi-Fi permette la riproduzione musicale con qualità CD audio, ed è richiesto da tempo dagli abbonati alla piattaforma. Nel 2022, Spotify aveva annunciato che la feature era ancora in lavorazione, perciò ormai possiamo confidare che sia pronta (o quasi).