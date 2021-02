Spotify annuncia HiFi, un piano di abbonamento di qualità lossless

Signore e signori, finalmente Spotify ha ufficializzato l'introduzione del piano Spotify HiFi, che mira agli utenti più esigenti e andrà a dare vita a un nuovo modo di ascoltare musica in alta qualità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, Spotify ha svelato che la novità arriverà nel corso del 2021. Si tratterà di un'opzione selezionabile dagli utenti Premium, che potranno in questo modo ascoltare i propri brani preferiti in modalità lossless, ovvero in alta qualità. L'arrivo di questo piano è stato annunciato durante l'evento "Spotify Stream On", trasmesso oggi 22 febbraio 2021 sul canale YouTube ufficiale dell'azienda.

Spotify HiFi verrà rilasciato inizialmente in alcuni mercati selezionati, che al momento non sono stati meglio precisati. In ogni caso, stando a quanto affermato dalla società, la richiesta di una modalità di ascolto lossless è arrivata sia da parte degli artisti che degli utenti. Nella fase di annuncio della novità, Spotify ha spiegato che il piano HiFi consentirà di ascoltare musica in qualità simile a quella offerta dai CD.

Stando all'azienda, questa novità permetterà agli utenti di godersi al meglio e in modo "più profondo" le proprie canzoni preferite. In ogni caso, al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito al prezzo. Insomma, staremo a vedere.