Spotify annuncia nuovi abbonamenti ai podcaster: quanto costeranno e come funzioneranno

Spotify nella giornata di oggi ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma ad abbonamento pensata esclusivamente per i podcaster e proposta attraverso la sua società di podcast Anchor. Essa garantirà ai content creator di modificare gli episodi dei loro podcast e gestire la disponibilità per abbonati e non, assieme ad altri controlli.

Come spiegato dalla stessa società, l’utilizzo di questa piattaforma sarà completamente gratuito per i prossimi due anni e poi seguirà l’introduzione di una commissione del 5% sul costo dell’abbonamento a partire dal 2023. A proposito dei costi, Spotify permetterà ai podcaster di scegliere tra i tre livelli seguenti: 2,99 / 4,99 / 7,99 Dollari al mese.

Per fare un paragone, Apple ha dichiarato che la sua piattaforma di streaming prenderà una commissione del 30% dagli abbonamenti ai podcast nel corso del primo anno, quota che poi scenderà al 15% per gli anni seguenti. È chiara, dunque, la critica di Spotify all’operato del colosso di Cupertino; proprio in risposta a quest’ultimo, Spotify chiederà agli utenti di effettuare gli acquisti per l’iscrizione ai podcast al di fuori delle app, mossa che molto probabilmente permetterà all’azienda di aggirare il sistema in-app su iOS e, quindi, le commissioni dell’App Store.

In ogni caso, la nuova piattaforma debutterà con 12 podcaster indipendenti negli Stati Uniti nel corso delle prossime ore e giungerà nel resto del mondo solamente “nei prossimi mesi”.

Sempre rimanendo in tema Spotify, qualche settimana fa la società ha lanciato Car Thing, il suo primo dispositivo per l’infotainment in automobile. O ancora, recentemente sono stati annunciati innalzamenti nel prezzo dei vari piani d'iscrizione al servizio di streaming musicale.