Spotify annuncia partnership con Netflix: nasce Netflix Hub, in arrivo contenuti esclusivi

Altro giorno, altra novità in arrivo su Spotify! Queste settimane sono state ricche di modifiche per il servizio di streaming musicale svedese. Dopo il lancio in Italia delle lyrics dei brani visualizzate nelle loro pagine, Spotify annuncia una collaborazione con Netflix aprendo il “Netflix Hub”: in cosa consiste?

Come svelato da Spotify stessa tramite la Newsroom ufficiale, Netflix Hub è una feature attiva da oggi che consentirà di accedere a contenuti esclusivi firmati Netflix come colonne sonore, podcast e altro ancora direttamente dall’app di streaming. Volete sentire i brani di Cowboy Bebop o podcast dedicati al mondo Netflix? Potrete farlo semplicemente scrivendo “Netflix” nella barra di ricerca. A questo punto vi verrà mostrata una scheda a tema con una vasta serie di playlist e album ufficiali.

Per il film The Harder They Fall, Spotify e Netflix hanno svelato anche contenuti behind the scenes a tema per illustrare i piccoli segreti dietro il lavoro di Jay-Z, Kid Cudi e altri artisti legati al progetto. Tuttavia, tutti questi contenuti aggiuntivi saranno disponibili – almeno per ora – solo in alcune località specifica. Si parla di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e India. Si tratta di una fase di rilascio graduale, come avviene spesso in questi casi, che vedrà l’approdo della funzionalità anche in altre parti del mondo solo nelle prossime settimane.

In Italia ci sono altre novità legate a Spotify: in particolare, si parla del lancio di nuovi abbonamenti per i podcast.