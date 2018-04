Spotify: annunciato un evento per il 24 Aprile. Ufficiale l'addio alla modalità shuffle?

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato un rumor secondo cui Spotify sarebbe pronta a rimuovere, per gli account free, la modalità Shuffle sull'applicazione mobile, il tutto allo scopo di rendere l'applicazione quanto più appetibile possibile agli occhi dei non abbonati e rafforzare la propria posizione sul mercato.

La società nordeuropea, fresca di quotazione in borsa, ha annunciato un keynote in programma per il 24 Aprile ed incentrato proprio sull'applicazione mobile.

All'evento prenderà parte il capo del dipartimento di ricerca e sviluppo, Gustav Soderstrom, il vice presidente dello sviluppo del prodotto Babar Zafar ed il capo dei servizi globali Troy Carter. E' chiaro che l'annuncio più accreditato e probabile riguarda l'eliminazione della suddetta modalità Shuffle, che a questo punto consentirà agli utenti di scegliere quale canzone ascoltare nelle playlist senza affidarsi all'applicazione, che fa partire la riproduzione in maniera automatica.

Non è chiaro se arriveranno anche altre novità dal fronte app mobile o meno, tanto meno se Spotify presenterà a sorpresa l'atteso smart speaker. Gli inviti diffusi alla stampa però parlano esclusivamente di "app mobile".

Spotify ha infatti testato il controllo vocale con alcuni account iOS selezionati, consentendo agli utenti di navigare più rapidamente nell'applicazioni. Inoltre, secondo un rapporto di Bloomberg, la società ha anche lavorato negli ultimi tempi su alcune modifiche al piano di abbonamento gratuito che renderanno il servizio più facile da usare.