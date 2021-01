Spotify su un Apple iPod Classic del 2004: qualcuno ci è riuscito davvero

Per quanto sia stata la stessa Apple, con l'introduzione del primo iPhone, a inaugurare la fase di declino di questi prodotti, è innegabile che l'iPod Classic, più delle sue varianti moderne, occupi un posto speciale nel cuore di molti di noi.

Proprio con questo spirito, lo youtuber Guy Dupont ha pensato di rendere omaggio all'iconico lettore mp3 di Cupertino con una modifica a dir poco invasiva.

Non si tratta infatti di una modifica al software, poiché l'esperimento di Dupont ha permesso al dispositivo di connettersi alla rete WiFi e anche a uno speaker Bluetooth.

Il neonato sPot è un dispositivo che solo esternamente ricicla l'involucro di un iPod Classic, ma all'interno nasconde una Raspberry Pi Zero W da 10 dollari, un motorino per la vibrazione che emette un feedback quando si utilizza l'anello di selezione, un display a colori e una batteria da 1000 mAh.

Il software, scritto dallo stesso Dupont, permette di installare sulla board l'app Raspotify, che consente alle Raspberry Pi di accedere alle API Spotify Connect. La ricerca delle canzoni avviene tramite il selettore ad anello dell'iPod, per quanto possa risultare macchinoso rispetto alle tastiere QWERTY a cui siamo abituati sui dispositivi touch.

Lo youtuber ha annunciato che caricherà presto il software su GitHub, per dare la possibilità anche ad altri di avventurarsi in questo progetto. A nostro avviso un esperimento pienamente riuscito, un modo come un altro per ricordare un pezzo di storia moderna, mandato definitivamente in pensione nel 2014.