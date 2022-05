Spotify arriva sul metaverso di Roblox: c'è un'isola musicale privata!

Anche Spotify approda nel metaverso. La piattaforma di streaming musicale, infatti, ha annunciato il lancio della sua Spotify Island sul metaverso di Roblox, che darà agli utenti la possibilità di accedere ad una vera e propria isola musicale privata.

Gli utenti all’interno della Spotify Island avranno la possibilità di esplorare l’habitat dell’isola con tanto di bacchetta che evoca sorprese, ma anche saltare su dei funghi che fanno da trampolini. Spotify lo descrive come un luogo luminoso d abbagliante dove si possono accumulare oggetti, accendere un boombox e creare brani musicali personalizzati, oltre che acquistare merchandising e rilassarsi con artisti ed altri giocatori.

Al momento del lancio, Spotify Island accoglierà due artisti K-Pop: Sunmi e Stray Kids, ognuno dei quali è dotato di una propria linea di gadget digitali. Sempre sulla Spotify Island è anche accessibile K-Park, una destinazione virtuale dedicata esclusivamente ai fan del K-Pop e che rappresenta una parte importante del progetto della compagnia.

Ovviamente, sull’isola è presente anche un palcoscenico ed uno schermo, ma non è chiaro se saranno proposti concerti in modalità virtuale o meno. E’ probaible però che Spotify sia al lavoro su una sorta di programmazione ad hoc. Per l’occasione, è anche stata lanciata la playlist Spotify Island on Roblox che contiene alcuni brani.