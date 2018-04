Spotify arriva ufficialmente sui decoder Sky Q. Disponibile già da oggi

Sky continua a puntare sull'ecosistema Sky Q, ormai approdato anche in Italia dopo l'annuncio dello scorso mese di Novembre.

Quest'oggi ci giunge notizia che alla piattaforma della pay tv di Murdoch si aggiunge un'applicazione molto importante, che andrà ad espandere l'esperienza utente dei possessori di decoder Sky Q.

Si tratta di Spotify, che è disponibile su Sky Q già da oggi, e consente di riprodurre musica tramite Sky Soundbox o semplicemente di ascoltare musica in streaming dagli altoparlanti del televisore tramite AirPlay o Bluetooth.

L'applicazione della società nordeuropea, fresca del debutto in borsa, rappresenta la prima app di alto profilo ad abbracciare la piattaforma della televisione satellitare, che è stata lanciata in Inghilterra ormai due anni fa e che come vi abbiamo raccontato è arrivata solo di recente nel nostro paese.

Sky Q rappresenta un'innovazione molto importante per gli abbonati a Sky, ed include funzioni molto importanti come il machine learning, i comandi vocali, la nuova modalità per bambini ed una nuova interfaccia utente.

In Italia, per i clienti Sky da più sei anni e con un abbonamento che include HD, Sky Q Plus avrà un costo di 12,40 Euro al mese, mentre il costo non promozionato è di 21,40 Euro (fatturato su base mensile). A ciò bisogna aggiungere il costo una tantum di Sky Q Platinum, di 199 Euro.