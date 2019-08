Spotify: arrivano i controlli parentali per il piano familiare

Importante novità per il piano familiare di Spotify. Secondo quanto riportato oggi dalle principali testate del settore, la piattaforma di streaming musicale nordeuropea sarebbe prossima al lancio di una nuova feature di controllo parentale che darà ai genitori più poteri sul catalogo musicale dei figli.

Con la nuova feature, il titolare dell'account Spotify sarà in grado di attivare il filtro dei contenuti espliciti per uno dei profili secondari. Una volta abilitato, questi non saranno in grado di ascoltare tracce classificate come esplicite fin quando il genitore (o colui che gestisce la condivisione) non disattiva la limitazione.

Si tratta di una novità significativa rispetto alla situazione attuale. Spotify infatti ha introdotto da tempo il filtro per i contenuti espliciti, ma questo può essere disattivato o attivato manualmente da ogni singolo utente tramite il pannello impostazioni. L'estensione agli account familiari darà più controllo sui gusti musicali, il che risulterà particolarmente utile soprattutto sui minori.

Spotify sta anche introducendo una funzione chiamata "Mix di Famiglia", ovvero una playlist generata automaticamente sulla base dei gusti musicali dei componenti del nucleo familiare.

La società svedese ha affermato che le nuove funzionalità per le famiglie verranno implementate prima in Irlanda, dopo di che si passerà agli altri paesi, Italia compresa. Fateci sapere cosa ne pensate.