Spotify, in arrivo un abbonamento economico con pubblicità? Iniziati i test

Attualmente Spotify in Italia ha un prezzo a partire da 9,99 euro al mese (4,99 euro per gli studenti universitari). Vi immaginate un piano in abbonamento a partire da appena 0,99 euro? Potrebbe sicuramente risultare interessante. Per il momento da noi non c'è questa possibilità, ma i test sono già iniziati (sì, avete capito bene).

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e GSMArena, l'azienda dietro al noto servizio di streaming musicale sta mettendo alla prova una nuova sottoscrizione chiamata Spotify Plus. Quest'ultima rappresenta essenzialmente ciò che gli analisti hanno consigliato a Netflix e che l'azienda di Reed Hastings non ha ancora fatto.

Si fa infatti riferimento a un piano in abbonamento supportato da pubblicità. In parole povere, si tratta di una sorta di "via di mezzo" tra le attuali sottoscrizioni Premium e Free. Si può usare la tanto apprezzata funzionalità degli "skip illimitati" e si possono scegliere le proprie canzoni preferite, quindi si va oltre ai limiti del piano gratuito, ma al contempo permangono gli ads.

Alcuni utenti americani affermano di essersi imbattuti in delle pubblicità che offrivano il piano Spotify Plus a 0,99 dollari. Tuttavia, dato che per il momento si tratta semplicemente di un test, le cifre potrebbero risultare particolarmente variabili. In parole povere, nel caso la società dietro al noto servizio di streaming musicale decidesse di "espandere" questa possibilità, il prezzo coinvolto potrebbe non essere questo.

In ogni caso, in seguito alla pubblicazione da parte di The Verge degli screenshot che potete vedere in calce alla notizia, un portavoce di Spotify ha confermato l'esistenza del test. Questo piano arriverà anche da noi? Per il momento non è certo nemmeno il lancio per tutti negli Stati Uniti d'America, ma staremo a vedere.