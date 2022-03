Spotify: in arrivo nuovi controlli e feature per playlist collaborative

Se a inizio marzo Spotify ha ricevuto una feature attesissima su Android, a diversi anni dal suo debutto sull’app per iOS, ora che ci avviciniamo alla fine del mese la piattaforma di streaming si prepara a ricevere nuovi controlli e funzionalità per le playlist collaborative: di cosa stiamo parlando esattamente?

Stando a quanto segnalato da Engadget, Spotify concederà al creatore della playlist la possibilità di invitare o rimuovere gli utenti dalla collaborazione, e i permessi per impostare le playlist collaborative come private cosicché nessuno possa ascoltare o cercare il mix eccetto per coloro a cui è stato esplicitamente concesso l’accesso. In qualsiasi momento sarà possibile modificare la lista, ovviamente, per aggiungere o escludere a posteriori collaboratori. Questi controlli estesi diventeranno operativi a partire da questo fine settimana e potrebbero espandersi ulteriormente in futuro.

Continua invece l’attesa per Spotify Hi-Fi, piano di iscrizione che porterebbe sul servizio di streaming brani musicali in alta definizione per garantire la migliore esperienza di ascolto a tutti coloro che sono pronti a pagare una quota extra all’abbonamento premium. Del resto, questa soluzione l’hanno già adottata anche servizi rivali come Amazon Music ed Apple Music.

Nel mentre, Spotify ha acquistato i diritti di denominazione del Camp Nou, iconico stadio del Barcellona.