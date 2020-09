Spotify, in arrivo nuovo design per le playlist collaborative: ecco come funzioneranno

Tra le tante feature presenti su Spotify una di quelle più usate è sicuramente la possibilità di creare delle playlist in collaborazione con i propri amici; a breve, come annunciato dall’azienda stessa con un post nel suo blog ufficiale, essa riceverà un aggiornamento interessante per rendere la loro creazione e gestione più semplice e innovativa.

Innanzitutto, Spotify ha evidenziato il fatto che questa funzionalità è stata usata sempre di più, assieme alle sessioni di gruppo giunte anche in Italia a maggio 2020, durante la quarantena. Per questo motivo gli sviluppatori hanno ritenuto necessario aggiornare la feature.

Nello specifico, nel blog hanno dichiarato: “Le playlist collaborative sono un ottimo modo per scambiarsi consigli sui podcast, condividere le ultime scoperte musicali e creare insieme la playlist perfetta. Aspettatevi quattro nuovi aggiornamenti, incluso un nuovo pulsante Aggiungi utente per invitarne facilmente altri a contribuire; un elenco che mostra gli avatar degli utenti nell'intestazione della playlist (per vedere chi altro sta contribuendo); e infine, nuovi avatar utente davanti a ogni traccia o episodio (per vedere esattamente chi ha contribuito a cosa, e forse prendere in giro le loro discutibili scelte)”.

Infine, si ricorda anche come creare queste playlist collaborative:

Vai su La tua libreria tramite smartphone o tablet

Vai a Playlist e seleziona quella su cui desideri collaborare (solo per le playlist che hai creato)

Tocca il pulsante Aggiungi utente nell'intestazione per rendere la playlist collaborativa

Inizia a invitare altre persone ad aggiungere brani ed episodi di podcast, semplicemente copiando e incollando il collegamento nei social o nelle app di messaggistica

Durante la quarantena dovuta al COVID-19 Spotify (ma anche Apple Music e YouTube Music) hanno registrato un boom di iscrizioni al servizio premium: l’app di Daniel Ek sarebbe stata però quella che ha giovato di più dall’aumento del 35% degli abbonamenti, salendo a quasi 130 milioni di utenti abbonati.