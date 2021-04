Spotify ora ha un suo assistente vocale: 'Hey Spotify' è disponibile su iPhone e Android

Spotify a fine marzo ha presentato le nuove playlist Mix pensate per proporre sempre più brani sconosciuti agli utenti, diversificando così l’offerta. La piattaforma di streaming musicale, però, ora ha ricevuto anche un’altra novità ancora più interessante, ovvero l’assistente vocale “Hey Spotify” per ora lanciato maggiormente su iPhone.

Come riportato da GSMArena, ora sarà possibile “chiamare Spotify” quando l’applicazione è aperta per chiedere di avviare la riproduzione di un brano, album o magari anche di una playlist intera. Abilitarla sarà molto semplice: basterà toccare l'icona Impostazioni nella homepage di Spotify, fare clic su Interazioni vocali e infine su Hey Spotify.

Da quel momento in poi utilizzare l’applicazione sarà ancora più semplice dato che basterà usare le due paroline magiche, esattamente come per Siri, così da usare la voce anziché le mani per scegliere che canzoni ascoltare. Per ora le funzioni sono ancora limitate e non tutti gli utenti saranno in grado di trovarla dato che il rilascio sarà graduale, anzi nel caso degli utenti Android potrebbe risultare necessario aspettare qualche giorno prima di poterla provare.

Nelle ultime ore, infatti, sono apparse in rete molte più segnalazioni da possessori di iPhone che da possessori di smartphone Android, segno che il lancio da parte del colosso svedese potrebbe essere volutamente rallentato. In ogni caso, la buona notizia è che risulta disponibile sia per utenti Premium che Gratis.

Intanto gli sviluppatori di casa Spotify stanno preparando anche una feature per competere con Clubhouse, focalizzandosi su contenuti relativi a musica, cultura e sport.