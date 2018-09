Spotify aumenta il numero massimo di canzoni scaricabili dagli abbonati Premium

Piacevole sorpresa per gli abbonati Premium a Spotify. La piattaforma di streaming musicale ha infatti aumentato il limite massimo di canzoni scaricabili, passandolo dalle precedenti 3.333 alle attuali 9.999.

La decisione di ampliare il limite massimo arriva a seguito delle numerose richieste giunte da parte degli utenti ed abbonati Premium, che soprattutto per gli account condivisi avevano chiesto a gran voce un aumento del numero di canzoni scaricabili.

Spotify in questo modo punta maggiormente sulla musica da offline, una delle funzioni più usate dagli abbonati Premium in quanto permette loro di non consumare i dati inclusi nell'offerta per ascoltare i brani.

E se per molti il limite di 3.333 brani su tre dispositivi rappresentava già un numero molto elevato e difficile da raggiungere, gli appassionati ed audiofili avevano esortato la compagnia nordeuropea ad aumentarlo, complici anche i nuovi smartphone che includono una quantità maggiore di spazio rispetto al passato.

Agli abbonati è ora consentito quindi scaricare fino a 9.999 brani per cinque dispositivi. Un portavoce del servizio, parlando con Rolling Stone ha affermato che "in Spotify lavoriamo duramente per migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Possiamo confermare di aver aumentato il numero di tracce offline per dispositivo, da 3.333 su tre devices a 10.000 per dispositivo su un massimo di cinque".