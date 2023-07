Spotify aumenta i prezzi in Italia: il Premium parte da 10,99 Euro

A pochi giorni dalla notizia relativa alla novità per i pagamenti Spotify da iOS, la piattaforma di streaming musicale più popolare del mercato ha comunicato ai propri utenti l’atteso (e preannunciato) aumento dei prezzi per gli abbonamenti Premium anche in Italia.

Attraverso una nota, Spotify ha fatto il riassunto sulle novità introdotte nel servizio nel corso degli ultimi anni, tra cui la funzionalità AI DJ, le esperienze di condivisione come Blend e i podcast ed audiobook. Nel frattempo, spiega la società nordeuropea, “il mercato ha continuato a evolversi dal nostro lancio”, e per tale ragione “per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi di abbonamento Premium in diversi mercati del mondo. Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l'industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma”.

Come mostriamo nello screenshot in calce, il nuovo listino prezzi è il seguente:

Spotify Student: 5,99 Euro al mese

Spotify Premium Individual: 10,99 Euro almese

Spotify Premium Duo: 14,99 Euro al mese

Spotify Family: 17,99 Euro almese

Spotify Family consente di condividere l’abbonamento con sei account, mentre Duo è limitato a due profili.



Spotify non è l'unico abbonamento ad aver registrato un aumento dei prezzi negli ultimi tempi: qualche mese fa anche Apple Music ha aumentato i costi delle sottoscrizioni.