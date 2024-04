Spotify sta aumentando i prezzi: ecco a quanto ammontano i rincari esteri

Dopo avervi spiegato come consultare le classifiche di Spotify, adesso è giunta l'ora di scendere nel dettaglio di novità non di poco conto in questo ambito. Stanno infatti per arrivare degli aumenti dei prezzi degli abbonamenti.

A portare a galla la questione è un articolo di Bloomberg, che a inizio aprile 2024 descrive una riorganizzazione dei costi del servizio di streaming musicale. Lo chiariamo subito: l'Italia per il momento non è coinvolta, ma è risaputo che sia sempre bene guardare anche ai rincari esteri in questo tipo di contesti (in modo da non "farsi trovare impreparati" nell'eventualità di un'estensione).

A quanto ammontano i rincari? All'estero si fa riferimento a un incremento di 1 o 2 dollari al mese, a seconda del piano coinvolto. Questo avviene in mercati selezionati: nella fase iniziale, legata ad aprile 2024, si tratta di Regno Unito, Pakistan e Australia, mentre più avanti nel corso dell'anno verranno coinvolti anche gli Stati Uniti d'America. L'estensione non è insomma di poco conto.

Potrebbero inoltre esserci delle novità in termini di piani disponibili (si vocifera di un abbonamento per podcast e musica), mentre, sempre secondo le fonti, le motivazioni dietro a questi rincari riguardano la necessità di coprire i costi derivanti dalle più recenti novità. Vale infatti la pena ricordare sono arrivati gli audiolibri su Spotify. Ci saranno cambiamenti anche dalle nostre parti? Non possiamo che stare a vedere.

