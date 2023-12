Spotify avrà il suo ChatGPT: un chatbot creerà playlist partendo da prompt testuali

Ad inizio anno, Spotify ha portato l’IA di OpenAI sulla propria app con AI DJ ma a quanto pare la piattaforma di streaming intende continuare a puntare sull’intelligenza artificiale con una sorta di ChatGPT, però integrato direttamente nell’applicazione.

Nelle scorse ore un video pubblicato su TikTok dall’utente Roddad ha mostrato un presunto chatbot di Spotify, in grado di creare playlist partendo da prompt testuali. Successivamente, parlando con TechCrunch la funzione è stata confermata direttamente da un rappresentante di Spotify.

La feature si chiama “AI Playlist” e dovrebbe essere accessibile attraverso la scheda “La tua libreria” nell’app mobile e desktop. Una volta effettuato il login, il funzionamento riprenderà a grandi linee il funzionamento di ChatGPT, con la differenza che gli utenti non dovranno fare altro che inserire un messaggio di testo per generare una playlist.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però, Spotify non ha diffuso alcuna informazione sulla possibile data di lancio di questa funzione, che sicuramente potrà rivelarsi molto utile anche per coloro che desiderano scoprire nuovi artisti. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.

Qualche giorno fa, intanto, Spotify ha spento l’entusiasmo sui pagamenti in-app su iPhone ed ha affermato che non ha alcuna intenzione di implementarli.