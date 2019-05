Anche Spotify avrà la propria versione delle Storie, in test 'Storyline'

Le Storie, che abbiamo avuto modo di vedere su Facebook, Instagram, YouTube e Whatsapp, sono pronte ad approdare anche su Spotify La piattaforma di streaming musicale più importante al mondo sta infatti testando la propria versione della funzione, battezzata "Storyline".

Le differenze, rispetto alla controparte dei social network, sono tante. La feature infatti è rivolta agli artisti, che potranno utilizzarla per condividere foto e video dai tour, ma anche dallo studio di registrazione ed in generale raccontare la loro vita agli utenti. Il tutto ovviamente sarà accessibile durante l'ascolto di una canzone.

Fondamentalmente quindi si tratta una versione social di "Behind the Lyrics", ma al posto delle schede che si caricano a tempo durante la riproduzione di una determinata traccia, Spotify Storyline presenterà un'esperienza molto simile a quella delle Storie di Instagram.

La pubblicazione chiaramente sarà a discrezione degli artisti, a differenza di Behind the Lyrics che si basa su alcuni accordi stretti con i partner.

Al momento non sappiamo quali siano le intenzioni di Spotify: al momento la funzione è in fase di test negli Stati Uniti sulla versione iOS ed Android dell'applicazione, e non sono giunte informazioni sul possibile arrivo anche in altri mercati.

Di seguito proponiamo uno screenshot delle Storyline pubblicato direttamente da Techcrunch: nella parte inferiore dello schermo, durante la riproduzione di una traccia, sarà visualizzato un indicatore che consentirà di identificare i contenuti aggiuntivi.