Spotify avverte gli utenti italiani: Wrapped 2022 in arrivo

In seguito alla questione dell'arrivo degli audiolibri su Spotify per il mercato statunitense, torniamo ad approfondire le novità della popolare piattaforma di streaming musicale. Questa volta ci soffermiamo però sull'Italia, in quanto Spotify ha iniziato ad avvertire gli utenti dell'arrivo del Wrapped 2022.

Più precisamente, nel corso degli ultimi giorni alcune persone hanno ricevuto un messaggio di posta elettronica in cui si legge: "Wrapped 2022 sta arrivando. Preparati per il tuo riassuntone di fine anno. Ti mostreremo i tuoi brani preferiti e condivideremo dati interessanti sulla musica che hai ascoltato l'anno scorso.

Vuoi sbloccare il tuo Wrapped 2022? Continua ad ascoltare su Spotify, non serve altro". Il team dietro al noto servizio di streaming musicale sta insomma informando gli utenti del prossimo arrivo del classico "riassunto" relativo alla musica ascoltata nel corso di un determinato anno. Tra l'altro, è già stata predisposta la pagina ufficiale di Spotify Wrapped 2022.

Per il momento non ci sono altri dettagli in merito a quando arriverà Spotify Wrapped 2022, ma la piattaforma sta giocando d'anticipo. Per completezza d'informazione, dovete sapere che nel 2021 il "riassunto" è stato reso disponibile per gli utenti a partire da inizio dicembre. Sarà così anche nel 2022? Staremo a vedere: quel che è certo è che la popolare iniziativa non mancherà nell'anno in corso.