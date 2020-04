Spotify, ecco le donazioni per aiutare gli artisti che non fanno concerti

In questo periodo in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa, gli artisti non possono chiaramente fare i loro soliti concerti. Per questo motivo, Spotify ha deciso di dare ai fan la possibilità di supportare il proprio artista preferito tramite delle donazioni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e da The Verge, il servizio di streaming musicale consentirà agli artisti di aggiungere, nel contesto della loro pagina ufficiale su Spotify, dei link legati a portali che raccolgono donazioni. Per farvi degli esempi concreti, tra i servizi aderenti troviamo Cash App, GoFundMe e PayPal.me. Per gli artisti che non vogliono chiedere donazioni, è possibile inserire un link che rimanda al progetto Spotify COVID-19 Music Relief.

La possibilità di inserire questi "riquadri" per le donazioni è attiva a partire da oggi 22 aprile 2020 e sembra che la funzionalità sia già stata attivata da diversi account. Insomma, se volete supportare il vostro artista preferito, dovreste tenere d'occhio la sua pagina ufficiale su Spotify.

Non mancano inoltre altre iniziative di solidarietà verso gli artisti. Ad esempio, Cash App ha messo sul piatto un milione di dollari per aiutare l'industria musicale in questo periodo difficile. Infatti, sembra che gli artisti che sceglieranno di utilizzare Cash App per le donazioni riceveranno un "bonus" una tantum di 100 dollari.

In ogni caso, se siete degli artisti, vi invitiamo a informarvi per bene sull'iniziativa, dato che i dettagli potrebbero variare di Paese in Paese e l'annuncio arriva dagli USA.

Per farvi un esempio concreto in merito a quali link è possibile inserire, sul profilo ufficiale di Marshmello è presente un riquadro legato a MusiCares (è necessario accedere all'account dall'app per dispositivi mobili per visualizzarlo).