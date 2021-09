Spotify Blend è la nuova playlist che confronta gusti musicali e scopre affinità

A meno di un mese dal lancio di Music + Talk in Italia, Spotify ha pensato di rendere disponibile globalmente la nuova playlist Blend, pensata per permettere a due utenti di confrontare le proprie canzoni preferite, scoprire l’affinità tra i due e creare una playlist condivisa sulla base dei gusti comuni.

L’annuncio giunge, come spesso capita in questi casi, direttamente dalla Newsroom del colosso svedese dello streaming di musica e podcast, da cui citiamo quanto segue: “Il legame con un amico o una persona cara sulla tua musica condivisa preferita crea una relazione senza eguali. A partire da oggi, l'ultima esperienza personalizzata di Spotify, Blend, sta per essere rilasciata dalla versione beta agli utenti Spotify Free e Premium a livello globale per aiutarti a sincronizzare ulteriormente i tuoi gusti e mettere alla prova la compatibilità della tua musica”.

Il funzionamento è estremamente semplice: nella sezione “Per Te” disponibile nell’app su smartphone si può selezionare l’opzione “Crea mix” scegliendo la persona da invitare. Una volta accettato l’invito, il sistema si occuperà automaticamente della creazione della copertina per la playlist e anche della creazione della playlist stessa, generando al contempo alcune schermate simili alla famosa feature Wrapped per condividerle sui social.

La playlist Blend verrà aggiornata automaticamente ogni volta che ascolterete brani musicali nuovi, in comune o meno, per continuare a personalizzare la lista in tempo reale. Tale attività sarà basata sul “punteggio di corrispondenza del gusto” o “Taste Match Score”.

Il Product Manager di Spotify, Arjun Narayen, ha rilasciato la dichiarazione seguente in merito a Blend: “Penso che la cosa che rende Blend un prodotto così unico sia il modo in cui aiuta le persone a trovare un terreno comune tra loro. Blend è uno dei primi prodotti che abbiamo sviluppato che richiede la personalizzazione multiutente, che ha le sue sfide uniche ma ci aiuta anche a creare esperienze davvero deliziose quando lo facciamo bene. Ogni volta che creo un Blend con qualcuno c'è questo fantastico momento in cui scopriamo quali artisti e canzoni ci piacciono e arriviamo a legare su come abbiamo scoperto quell'artista o quando li abbiamo visti in concerto”.

La feature, come detto, sarà disponibile globalmente già da queste ore.

Spotify ha anche stilato la classifica dei tormentoni dell’estate 2021 in Italia, comprendendo sia canzoni che podcast.