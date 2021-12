Spotify, quali sono i brani più ascoltati del 2021 in Italia? La classifica

Dopo aver approfondito la questione del Wrapped di Spotify, torniamo sull'argomento per via dell'annuncio da parte della nota piattaforma di streaming dei brani più ascoltati in Italia nel 2021. Inoltre, sono state rese note anche diverse altre statistiche interessanti da approfondire.

Le canzoni più ascoltate nel 2021 in Italia su Spotify

Partendo dai brani più ascoltati in Italia nel 2021 per quel che concerne Spotify, al primo posto troviamo "malibu" di sangiovanni, come ufficializzato in un tweet di Spotify Italia. In ogni caso, siamo riusciti a scovare la classifica completa dei brani più ascoltati, che è stata resa nota mediante la playlist Top Tracks Italia 2021 di Spotify. Di seguito tutti i dettagli.

malibu - sangiovanni; MI FAI IMPAZZIRE - BLANCO, Sfera Ebbasta; Notti In Bianco - BLANCO; LA CANZONE NOSTRA - MACE, BLANCO, Salmo; NUOVO RANGE - Rkomi, Sfera Ebbasta, Junior K; lady - sangiovanni; ZITTI E BUONI - Måneskin; MILLE - Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti; PARTIRE DA TE - Rkomi; Paraocchi - BLANCO.

Chiaramente ci siamo limitati alle prime dieci posizioni, anche se la succitata playlist include 100 brani e potreste dunque volerla approfondire per maggiori dettagli. In ogni caso, oltre al successo della hit di sangiovanni (cantante proveniente dal talent Amici), c'è da notare la presenza in ben quattro brani di BLANCO, artista classe 2003 (stesso anno di nascita di sangiovanni, entrambi hanno 18 anni).

Altre statistiche interessanti del 2021 di Spotify Italia

Per il resto, Spotify ha diffuso altri dettagli interessanti relativamente a quanto accaduto nel 2021 per quel che riguarda gli ascolti degli utenti italiani della piattaforma. Trovate tutto qui sotto.

Artista più ascoltato del 2021 in Italia : Sfera Ebbasta (c'è anche la playlist di Spotify con gli artisti più ascoltati del 2021 in Italia);

: Sfera Ebbasta (c'è anche la playlist di Spotify con gli artisti più ascoltati del 2021 in Italia); Artista donna più ascoltata del 2021 in Italia : Madame;

: Madame; Album più ascoltato del 2021 in Italia : TAXI DRIVER di Rkomi;

: TAXI DRIVER di Rkomi; Artista italiano più ascoltato al mondo nel 2021 : Måneskin;

: Måneskin; Podcast più ascoltato del 2021 in Italia: "Il podcast di Alessandro Barbero".

Insomma, anche il 2021 è stato un anno all'insegna della musica per gli utenti italiani di Spotify.