Spotify a breve permetterà di leggere in-app il testo di tutte le canzoni

Spotify attualmente permette di leggere il testo di molte canzoni mentre le si ascolta, ma solamente se supportano informazioni aggiuntive fornite da Genius. Ebbene, prossimamente le lyrics saranno leggibili in tutte le canzoni grazie a Musixmatch, come dimostra l’ultima fase di test avviata negli Stati Uniti e altri paesi asiatici.

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di Engadget, infatti, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre questa feature grazie a una partnership con la società italiana famosa per fornire i testi per tantissimi brani. Rispetto all’approccio adottato con Genius, che permetteva agli utenti di leggere schede “Behind the Lyrics” con canzoni particolarmente popolari specialmente negli ultimi anni, Musixmatch permetterà di seguire le loro parole in qualsiasi caso.

Questa funzione è stata già testata e lanciata ufficialmente in ben 26 mercati, tra cui Brasile, Messico, India, Hong Kong, Thailandia e Vietnam, circa a metà 2020. Tuttavia, non tutti questi paesi in cui è stato effettuato il test alla fine hanno avuto accesso alla funzionalità su larga scala, ergo possiamo anche aspettarci colpi di scena sia negli Stati Uniti (dove in queste ore è stato avviato il periodo di prova) che in Italia dove, in diversi casi, certe funzionalità non giungono nemmeno per test o arrivano in ritardo rispetto al resto del mondo.

A Engadget Spotify ha dichiarato: “Possiamo confermare che stiamo attualmente testando la nostra funzione di testi per un numero selezionato di utenti negli Stati Uniti. A Spotify, conduciamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi test finiscono per spianare la strada alla nostra più ampia esperienza utente e altri servono solo come un apprendimento importante. Non abbiamo altre notizie da condividere in questo momento”.

E rimanendo in tema Spotify, un brevetto pubblicato di recente suggerisce che il servizio presto ci consiglierà canzoni in base al nostro stato d’animo e al luogo in cui ci si trova; o ancora, a dispiacere dell’utenza è stato aumentato il prezzo del piano Premium Family in Italia.