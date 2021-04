Spotify, brutte notizie: le tariffe stanno per aumentare, ecco di quanto

Brutte notizie per tutti gli utenti iscritti a Spotify: il servizio di streaming musicale più usato al mondo starebbe per alzare il costo di ogni piano di iscrizione proposto. A confermarlo sarebbero delle e-mail inviate tra Regno Unito e il resto dell’Europa, dove appaiono anche le nuove tariffe che entreranno in vigore.

Una di queste e-mail è stata condivisa con i colleghi di Android Police e la potete trovare anche in calce all’articolo. Molto semplicemente, gli aumenti nel Regno Unito saranno i seguenti:

Studente - £ 4,99 -> £ 5,99

Individuale - £ 9,99 -> £ 10,99 (non ancora verificato)

Duo - £ 12,99 -> £ 13,99

Famiglia - £ 14,99 -> £ 16,99

Al momento non è noto l’esatto ammontare degli aumenti in euro, però sembrerebbero essere dello stesso livello oltre all’incremento del costo per il Piano Famiglia da 14,99 Euro a 17,99 Euro. Le nuove tariffe entreranno in vigore da giugno 2021 per chi è già abbonato e da fine aprile 2021 per coloro che si iscriveranno d’ora in poi.

Questa notizia, in realtà, non è una grande sorpresa in quanto gli stessi gestori del servizio hanno chiesto proprio agli utenti un feedback riguardo il possibile aumento in questione. Non sono mancate risposte colme di rabbia sui social network ma, secondo Spotify, questo incremento nelle tariffe è necessario per “continuare a portare nuovi contenuti e funzionalità”. Certo è che la soluzione per i più iracondi è immediata: abbandonare l’app svedese e passare alla concorrenza di YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tidal o altro ancora.

Intanto gli sviluppatori della società svedese hanno rilasciato due nuove funzionalità interessanti: a fine marzo abbiamo visto le playlist personalizzate Mix, mentre a inizio aprile c’è stato il debutto di “Hey Spotify”, l’assistente vocale per l’app iOS e Android.