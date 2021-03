Spotify cambia design su PC: tutte le novità in arrivo per desktop e Web

Dopo l’annuncio delle funzionalità in arrivo per la versione mobile di Spotify, il servizio di streaming musicale più famoso e utilizzato al mondo ha lanciato nelle ultime ore una nuova versione ridisegnata di Spotify Desktop e Web che porta anche molte feature inedite estremamente interessanti, oltre che a un’interfaccia molto più pulita.

Partendo con un’occhiata generale, Spotify su PC ora assomiglia molto di più alla versione mobile, spostando la barra di ricerca dalla zona in alto a sinistra al lato sinistro della pagina di navigazione. Inoltre, non manca il supporto per l'aggiunta di descrizioni e immagini alle playlist, altra feature già presente nell’applicazione per smartphone ma mancante su PC. Sempre riguardo le playlist, come potete vedere in calce all’articolo, risulta disponibile il supporto per trascinare e rilasciare tracce nelle playlist esistenti.

L’app per desktop ora permette anche di modificare la coda e vedere cosa è stato riprodotto di recente. Per quanto riguarda la pagina La tua libreria, ora figureranno quattro categorie nella parte superiore della pagina (Playlist, Discover Weekly, Daily Mixes, Release Radar) e seguono altre sezioni per sfogliare podcast, artisti e album. Non manca pure un menù inedito a tendina per ordinare le canzoni in modi personalizzati o nei metodi predefiniti Alfabetico, Più rilevanti, Riprodotte recentemente e Aggiunte recentemente.

Tutto ciò e molto altro ancora, però, arriverà a livello globale nel corso delle prossime settimane e con rilasci a fasi, sia su Windows che macOS e browser, di conseguenza potrebbe essere necessario attendere diversi giorni prima di sfruttare tutte queste novità.

Intanto gli sviluppatori di casa Spotify stanno lavorando anche su una feature voluta da tutti gli utenti, ovvero la possibilità di leggere i testi di tutti i brani durante la riproduzione: per ora, si parla di un approdo tra qualche mese dopo avere implementato del tutto Musixmatch.