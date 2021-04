Spotify cambia faccia alla Libreria: come sarà e tutte le nuove funzionalità

Spotify in questo periodo sta continuando ad annunciare e presentare novità una dopo l’altra: dopo avere parlato dei nuovi abbonamenti ai podcaster, i gestori della piattaforma di streaming hanno pubblicato un post per mostrare il volto completamente rinnovato della scheda “La tua libreria” e le novità introdotte con l’update ad hoc.

Innanzitutto chiariamo che l’aggiornamento sarà sin da oggi disponibile per tutti gli utenti mobili, che si tratti di possessori di smartphone Android o di dispositivi iOS. Come dichiarato dalla stessa società, infatti, “A partire da oggi, stiamo lanciando una nuova versione di La tua libreria a tutti gli utenti mobili di Spotify. Ora avrai un modo più semplice per esplorare facilmente la tua raccolta e trovare più velocemente la musica e i podcast salvati. Il design aggiornato e le funzionalità aggiunte della tua libreria ti consentiranno di dedicare meno tempo alla ricerca di contenuti e all'organizzazione della tua raccolta e più tempo a riscoprire la musica e i podcast che hai amato nel corso degli anni”.

Ma vediamo quali sono le novità principali di questo update alla scheda in questione:

Esperienza d’uso semplificata per sfogliare e cercare l'intera raccolta, sia musica che podcast, in un unico posto;

per sfogliare e cercare l'intera raccolta, sia musica che podcast, in un unico posto; Nuovi filtri dinamici per aiutarti a navigare nella stessa raccolta di brani: scegli tra album, artista, playlist o podcast per vedere il contenuto corrispondente che hai salvato nel tuo account. Quindi, se sei in viaggio, tocca semplicemente il filtro “Scaricati” per visualizzare tutti i tuoi contenuti disponibili offline (funzione disponibile solo per utenti Premium);

per aiutarti a navigare nella stessa raccolta di brani: scegli tra album, artista, playlist o podcast per vedere il contenuto corrispondente che hai salvato nel tuo account. Quindi, se sei in viaggio, tocca semplicemente il filtro “Scaricati” per visualizzare tutti i tuoi contenuti disponibili offline (funzione disponibile solo per utenti Premium); Migliori opzioni per ordinare i contenuti : scegli tra visualizzare i brani in ordine alfabetico, per riprodotto di recente o per nome del creatore;

: scegli tra visualizzare i brani in ordine alfabetico, per riprodotto di recente o per nome del creatore; Più controllo e accesso più semplice a ciò che ascolti di più: scegli fino a quattro playlist, album o programmi podcast da tenere appuntati per un accesso immediato in modo da poter tornare rapidamente a quella playlist di lavoro o podcast del sonno. Scorri verso destra su questi elementi per visualizzare l'opzione "Evidenzia";

a ciò che ascolti di più: scegli fino a quattro playlist, album o programmi podcast da tenere appuntati per un accesso immediato in modo da poter tornare rapidamente a quella playlist di lavoro o podcast del sonno. Scorri verso destra su questi elementi per visualizzare l'opzione "Evidenzia"; Utilizza la nuova visualizzazione Griglia per ordinare i contenuti che ti sono piaciuti in modo più chiaro con album, playlist e copertine di grandi dimensioni dei podcast affiancate tra loro.

Spotify ha chiarito, infine, che tutte queste novità verranno introdotte a partire da oggi ma che potrebbero impiegare anche una settimana prima di essere disponibili a ogni suo utente. Non ci resta, dunque, che attendere l’aggiornamento.

Intanto sono giunte anche brutte notizie dalla casa svedese: le tariffe dei piani di iscrizione, infatti, stanno per aumentare.