Spotify cambierà interfaccia quando siete in macchina: le prime immagini dei test

Dopo il lancio di Car Thing negli Stati Uniti, in attesa di una possibile diffusione internazionale Spotify starebbe lavorando assiduamente per introdurre sul mercato una nuova interfaccia utente detta “Car Mode” o “Modalità Macchina”, pensata per non distrarre eccessivamente il conducente dalla guida.

Dopo l’abbandono della modalità Car View, gli sviluppatori dell’app di streaming d’origine svedese avrebbero creato una versione dal look piuttosto differente pensata per la stessa ragione: rendere più facile e sicuro l’utilizzo di Spotify in macchina.

Come potete vedere dagli screenshot in calce alla notizia, resi disponibili da 9to5Google, Spotify in macchina adotterà una UI più “piena”, con pulsanti più grandi e posizione leggermente differente da quella normale cosicché l’utenza possa accedere a brani, podcast e opzioni diverse in maniera agile e senza eccessive distrazioni.

La società ora starebbe diffondendo questa interfaccia all’utenza internazionale per il primo “test drive”: una volta collegato lo smartphone all’automobile, allora l’inedita “Car Mode” potrebbe apparirvi a pieno schermo. Allo stato attuale la versione di prova sarebbe disponibile esclusivamente agli utenti possessori di smartphone Android e non c’è una data di rilascio ufficiale; l’avvio dei test su iOS dovrebbe essere comunque imminente.

Sempre a proposito di Spotify, a metà marzo è stata annunciata l’implementazione di nuovi controlli e funzionalità per le playlist collaborative.